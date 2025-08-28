  • 28 Августа, 13:58

5 дней на блокировку: Нацбанк ужесточил правила для подозрительных переводов

Деньги казахстанцам будут возвращать без суда.

Сегодня, 12:31
Фото: pixabay.com

Национальный Банк Казахстана сообщил о вступлении в силу поправок, направленных на усиление борьбы с финансовыми мошенничествами и защиту граждан, передает BAQ.KZ.

Согласно новым правилам, срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней. Это позволит финансовым организациям более тщательно анализировать подозрительные операции.

Кроме того, вернуть средства, замороженные по таким транзакциям, теперь можно будет по уведомлению следственных органов с санкции прокурора, тогда как ранее требовалось решение суда.

При Национальном Антифрод-центре создаётся единая база данных подозрительных карт и электронных кошельков, используемых в незаконных схемах. При этом гражданам с заблокированными счетами сохранён доступ к социальным выплатам — пенсиям, стипендиям, пособиям и зарплатам.

Ещё одним важным новшеством стало введение в Казахстане уголовной ответственности за так называемое "дропперство" — передачу данных карт или счетов мошенникам.

Антифрод-центр будет интегрирован с Генеральной прокуратурой, КНБ, Минцифры и мобильными операторами, а на следующем этапе планируется внедрение искусственного интеллекта, который сможет автоматически выявлять и блокировать сомнительные переводы.

"Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом", – отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов.

