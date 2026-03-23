5 дней в степи: Пропавшего мужчину нашли в области Абай
Несмотря на суровые погодные условия, сотрудники полиции и спасатели настойчиво обследовали местность.
17 марта в одном из зимовий Абайского района пропал 56-летний мужчина, работавший пастухом. В тот день он верхом на лошади отправился на поиски скота и не вернулся. Сразу после поступления сообщения сотрудники полиции Абайского района незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям, передает BAQ.KZ.
Поисковые работы велись круглосуточно — и днем, и ночью. Условия были крайне сложными: бездорожье, тяжелый рельеф местности, вязкая почва. Техника неоднократно застревала, однако поиски не прекращались ни на минуту. В операции также принимал участие владелец хозяйства.
Несмотря на суровые погодные и природные условия, сотрудники полиции и спасатели настойчиво обследовали местность, шаг за шагом проверяя все возможные направления.
Ранним утром пятого дня поисков пропавший мужчина был найден живым. Как выяснилось, он, пытаясь поднять лошадь, прищемил ногу. Из-за полученной травмы он не смог самостоятельно передвигаться и все это время находился в степи.
Сразу после обнаружения мужчине была оказана первая помощь на месте: ему перевязали ногу и зафиксировали ее с помощью подручных средств до дальнейшей эвакуации.
— Пять дней я жил между надеждой и сомнениями. Вокруг было тихо, я не мог двигаться, каждая минута казалась часом. Но я верил, что меня ищут. Когда под утро я услышал вдалеке голоса людей, моя надежда вновь ожила. В тот момент я понял, насколько ценна жизнь. Я безмерно благодарен полицейским и спасателям, которые меня нашли. Их настойчивость и человечность спасли мне жизнь ,— рассказал спасенный мужчина.