17 марта в одном из зимовий Абайского района пропал 56-летний мужчина, работавший пастухом. В тот день он верхом на лошади отправился на поиски скота и не вернулся. Сразу после поступления сообщения сотрудники полиции Абайского района незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям, передает BAQ.KZ.

Поисковые работы велись круглосуточно — и днем, и ночью. Условия были крайне сложными: бездорожье, тяжелый рельеф местности, вязкая почва. Техника неоднократно застревала, однако поиски не прекращались ни на минуту. В операции также принимал участие владелец хозяйства.

Несмотря на суровые погодные и природные условия, сотрудники полиции и спасатели настойчиво обследовали местность, шаг за шагом проверяя все возможные направления.

Ранним утром пятого дня поисков пропавший мужчина был найден живым. Как выяснилось, он, пытаясь поднять лошадь, прищемил ногу. Из-за полученной травмы он не смог самостоятельно передвигаться и все это время находился в степи.

Сразу после обнаружения мужчине была оказана первая помощь на месте: ему перевязали ногу и зафиксировали ее с помощью подручных средств до дальнейшей эвакуации.