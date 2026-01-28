5 февраля на популярном китайском телеканале Hunan TV состоится официальная премьера международного музыкального проекта Димаша Кудайберген Voice Beyond Horizon. Съемки программы полностью прошли в туристских локациях Казахстана и охватили шесть регионов страны, передает BAQ.KZ.

Проект инициирован Димашем Кудайберген и реализован совместно с медиахолдингом Hunan Broadcasting System. "Voice Beyond Horizon" не только объединяет артистов из разных стран, но и покажет природное многообразие и туристский потенциал Казахстана многомиллионной аудитории. Съемки охватили ключевые регионы страны - Туркестанскую, Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, города Астана и Алматы .

– В проекте принимают участие талантливые исполнители из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. В сентябре прошлого года они путешествовали по регионам Казахстана и преодолели более 7 тысяч километров. Маршрут проекта охватил ключевые туристские локации: древний Туркестан, величественные пейзажи Бозжыра и побережье Каспийского моря, природные жемчужины - озера Каинды и Кобейтуз, туристское село Саты, Капчагайское водохранилище, Щучинско-Боровскую курортную зону, – сообщили в нацкомпании Kazakh Tourism.

Трансляция проекта будет проходить в Китае на телеканале Hunan TV с аудиторией более 1,9 млрд человек и цифровой платформе Mango TV, а в Казахстане - на национальном телеканале "Qazaqstan".

Отметим, международный проект получил организационную поддержку со стороны национальной компании Kazakh Tourism, министерств Туризма и спорта, Культуры и информации, акиматов Астаны, Алматы, Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областей. Спонсорами выступили компании "Qarmet", "Казахмыс", "АлтынАлмас" и фонд Нурлана Смагулова.