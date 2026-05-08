5 газовых баллонов вынесли из горящего кафе в Алматы

В Жетысуском районе Алматы произошёл пожар в одном из кафе, передает BAQ.kz.

Сообщение о возгорании по улице Дегтярева поступило на пульт 112. Прибывшие на место пожарные установили, что здание кафе охвачено открытым пламенем.

Для бесперебойной подачи воды автоцистерны подключили к ближайшим пожарным гидрантам, расположенным примерно в 100 метрах от места происшествия. В целях безопасности спасатели эвакуировали двух жителей соседнего дома.

Пожар был оперативно ликвидирован. Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из горящего помещения пять газовых баллонов, предотвратив возможный взрыв. Также удалось не допустить распространения огня на расположенные рядом частные дома.

Причина возгорания устанавливается.