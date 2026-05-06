Два человека провалились в глубокие ямы в Алматинской области

В Алматинской области спасатели помогли двум людям, которые упали в глубокие ямы в разных районах региона, передает BAQ.kz.

Первый случай произошёл в селе Мынбаев Жамбылского района. Там мужчина упал в яму во время копки септика. Спасатели быстро прибыли на место, провели необходимые работы и с помощью верёвки и носилок подняли пострадавшего на поверхность.

Второй случай случился в селе Шамалган Карасайского района. Мужчина 1988 года рождения упал в яму для откачки воды, и его ногу зажало бетонным столбом. Один из спасателей спустился вниз, освободил пострадавшего с помощью верёвки, после чего его вместе с коллегами подняли наверх.

Сейчас оба пострадавших находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.