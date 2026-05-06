Два человека провалились в глубокие ямы в Алматинской области
Спасатели быстро прибыли на место.
Сегодня 2026, 22:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:14Сегодня 2026, 22:14
105Фото: МЧС РК
В Алматинской области спасатели помогли двум людям, которые упали в глубокие ямы в разных районах региона, передает BAQ.kz.
Первый случай произошёл в селе Мынбаев Жамбылского района. Там мужчина упал в яму во время копки септика. Спасатели быстро прибыли на место, провели необходимые работы и с помощью верёвки и носилок подняли пострадавшего на поверхность.
Второй случай случился в селе Шамалган Карасайского района. Мужчина 1988 года рождения упал в яму для откачки воды, и его ногу зажало бетонным столбом. Один из спасателей спустился вниз, освободил пострадавшего с помощью верёвки, после чего его вместе с коллегами подняли наверх.
Сейчас оба пострадавших находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.