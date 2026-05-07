В Астане и Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня

В предстоящие выходные жители Астаны и Алматы смогут посетить продовольственные ярмарки с продукцией фермеров и местных производителей, передает BAQ.KZ.

В столице ярмарка будет работать 9 и 10 мая на территории торгового центра «Keryen Joly» по шоссе Алаш. Посетителей будут принимать с 09:00 до 19:00.

Как сообщили в акимате, на ярмарке представят овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, выпечку, соки, варенье, джемы и другие товары по доступным ценам. Добраться до места можно автобусами №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

В Алматы ярмарки выходного дня также откроются с 09:00 до 18:00. Покупателям предложат более тысячи наименований продукции, включая мясо, овощи, фрукты, яйца, колбасные изделия, мёд и молочную продукцию. Участие примут 305 фермерских хозяйств и товаропроизводителей.

Торговые площадки разместятся по следующим адресам:

— Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм;

— Ауэзовский район — улица Рыскулбекова, 33/2;

— Медеуский район — пересечение улиц Мендикулова и Бектурова;

— Алмалинский район — улица Масанчи между Айтеке би и Гоголя.

