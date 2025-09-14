В Астане, в жилом массиве Уркер на улице Хамзы Есенежанова произошло возгорание кровли одноэтажного здания на площади 280 кв.м., передаёт BAQ.KZ.

"По прибытию пожарных подразделении происходило открытое горение и частичное обрушение кровли. Пожар уже развивался. Благодаря оперативным действиям наших спасателей из зоны горения было вынесли 5 газовых баллонов что предотвратило угрозу взрыва", - говорится в сообщении МЧС РК.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности.