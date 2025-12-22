Прошедший год стал для Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев временем устойчивых решений и подтверждённых результатов. Столичная воздушная гавань последовательно укрепляла свои позиции, развивая инфраструктуру, усиливая безопасность, инвестируя в сервис, персонал и современные технологии, передает BAQ.kz.

Надёжная инфраструктура начинается с земли

Одним из ключевых событий года стал масштабный ремонт аэродромной инфраструктуры, выполненный в сжатые сроки — всего за два месяца. Работы проходили в редких для столичного региона благоприятных погодных условиях: продолжительный тёплый период позволил провести ремонт взлётно-посадочной полосы максимально качественно, с соблюдением всех технологических требований.

В аэропорту было обновлено асфальтобетонное покрытие на взлётно-посадочной полосе, магистральной рулёжной дорожке и перроне, приведена в соответствие с международными стандартами аэродромная разметка, а устаревшее светосигнальное оборудование заменено на современные светодиодные системы. Все работы выполнены в установленные сроки и без снижения операционной устойчивости. Уже с 1 ноября аэропорт вернулся к штатному режиму, обеспечив стабильный приём и отправку воздушных судов, а также привычный уровень комфорта для пассажиров и авиакомпаний.

Сервис, основанный на измеримых данных

В 2025 году аэропорт Астаны сделал важный шаг к системному управлению качеством обслуживания, официально присоединившись к международной программе Airport Service Quality (ASQ), разработанной Airports Council International. Участие в программе позволяет получать объективную и сопоставимую с мировыми показателями обратную связь от пассажиров.

С апреля в терминале работают специально обученные и сертифицированные полевые агенты, которые проводят опросы пассажиров с использованием цифровых инструментов ACI. Собранные данные анализируются и используются при принятии управленческих решений, позволяя выявлять конкретные зоны для улучшения сервиса и последовательно повышать уровень обслуживания на основе реальных ожиданий пассажиров.

Люди — главное признание года

Особым событием года стало международное признание работы персонала. В 2025 году Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев впервые был удостоен награды Skytrax World Airport Awards в категории "Лучший персонал среди аэропортов Центральной Азии и СНГ". Награда присуждается по итогам глобального независимого опроса пассажиров более чем в 100 странах мира.

Это признание стало отражением труда более двух тысяч сотрудников аэропорта — специалистов авиационной безопасности, аэродромных и перронных служб, служб обслуживания пассажиров, IT-подразделений и других направлений. Символично, что награда была получена в Год рабочих профессий, когда вклад производственных специалистов приобретает особое значение.

Безопасность без компромиссов

Безопасность пассажиров и полётов остаётся безусловным приоритетом аэропорта Астаны. В этом году были подведены предварительные итоги аудита ИКАО по авиационной безопасности, по результатам которого Казахстан показал уровень соответствия международным требованиям в 95,7 процента и занял 20-е место в мировом рейтинге.

Международные эксперты отметили прогресс по сравнению с предыдущими аудитами, включая совершенствование законодательства, усиление системы надзора и повышение уровня подготовки специалистов. Для аэропорта Астаны эти результаты стали подтверждением ежедневной системной работы всех служб и соответствия лучшим международным стандартам.

Международные стандарты, подтверждённые на практике

Значимым итогом года стало повторное успешное прохождение аудита ISAGO — программы Международной ассоциации воздушного транспорта IATA по безопасности наземного обслуживания. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев остаётся единственным аэропортом Центральной Азии, сертифицированным по ISAGO. Более 1300 международных стандартов вновь были подтверждены независимыми аудиторами, что укрепляет доверие со стороны авиакомпаний и партнёров.

Цифровизация, которую чувствует пассажир

Ещё одним заметным шагом стало внедрение автоматизированной системы пограничного контроля. Новые гейты позволяют гражданам Казахстана проходить пограничные формальности всего за 15–20 секунд за счёт автоматической проверки документов и данных. Это решение уже сегодня снижает очереди, повышает пропускную способность и улучшает организацию пассажиропотока в аэропорту.

Итог года

Прошедший год стал для аэропорта Астаны годом качественного укрепления позиций. Обновлённая инфраструктура, подтверждённые международные стандарты безопасности, признание персонала и внедрение цифровых решений формируют устойчивую основу для дальнейшего развития. Аэропорт уверенно закрепляет статус современного и надёжного авиационного хаба Центральной Азии.