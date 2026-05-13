5 лет тюрьмы дали водителю за смертельное ДТП в Костанайской области
Авария унесла жизни двух человек. Виновник выехал на встречную полосу.
Суд вынес приговор по делу о ДТП на трассе в Костанайской области, в результате которого погибли два человека, передает BAQ.kz.
Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Подсудимый признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек.
Где произошла авария
По данным суда, авария произошла 30 августа 2025 года на автодороге республиканского значения KAZ23 "Костанай – Аулиеколь – Сурган" вблизи села Новонежинка.
Как произошла авария
Водитель автомобиля Toyota Camry, следуя в сторону Костаная, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Vectra.
В результате ДТП двое пассажиров Opel погибли на месте. Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован.
Что постановил суд
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. Смягчающим обстоятельством суд признал его раскаяние.
Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности, а также лишил права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.
Приговор пока не вступил в законную силу.
