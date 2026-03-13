5 млрд баррелей нефти добыто на Тенгизе с начала работы ТШО
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов встретился с коллективом ТОО "Тенгизшевройл" в Атырау. На совещании обсудили восстановление добычи на месторождении Тенгиз, планы на 2026 год и внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект, передает BAQ.kz.
По данным компании, в 2025 году ТШО установил рекорд по добыче - 39 млн тонн нефти, а общий объем производства с начала работы компании превысил 5 млрд баррелей.
Асхат Хасенов подчеркнул, что сейчас важно оперативно восстановить производственные показатели после инцидентов, произошедших в январе.
"Необходимо как можно быстрее выйти на максимальную производственную мощность. При этом особое внимание должно уделяться надежности и безопасности производства, а также своевременному техническому обслуживанию всех объектов на Тенгизе", - отметил глава КМГ.
Отдельно участники совещания обсудили эффективное управление разработкой месторождений Тенгиз и Королевское. Речь шла о мерах по снижению темпов падения пластового давления, включая перераспределение закачки газа и анализ эффективности работы технологических платформ.
Искусственный интеллект на производстве
В ходе встречи представители ТШО рассказали о результатах внедрения технологий искусственного интеллекта и анализа данных.
В частности, в 2025 году компания начала использовать специального ИИ-агента, который помогает инженерам быстрее работать с техническими стандартами.
Также были представлены планы по дальнейшей цифровизации и расширению применения аналитики и искусственного интеллекта в производственных процессах.
По мнению участников совещания, это позволит повысить надежность работы оборудования и эффективность внутренних процессов.
Национальные кадры
Еще одной темой встречи стало развитие казахстанских кадров в компании.
Сегодня 96% сотрудников ТШО - казахстанские специалисты. Только в 2025 году они заняли 46 новых должностей, включая одну позицию на уровне высшего руководства.
Асхат Хасенов подчеркнул важность дальнейшего развития системы подготовки и продвижения национальных специалистов на ключевые позиции.
"Необходимо продолжать работу по подготовке и продвижению казахстанских специалистов на руководящие должности", - отметил глава КМГ.
