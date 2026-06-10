Теплосети Петропавловска с износом 70% забрало государство: что будет с тарифами?

ТОО «Петропавловские тепловые сети», ранее принадлежавшее Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации (ЦАЭК), перешло в государственную собственность. Единственным учредителем компании стал аппарат акима Петропавловска. Это уже не первый подобный случай: ранее государству были переданы тепловые активы в Экибастузе и Павлодаре.

Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, что стоит за очередным возвращением энергетической инфраструктуры под контроль государства и поможет ли это избежать новых коммунальных кризисов.

Износ сетей превысил 70%

Одной из главных причин передачи предприятия называют неудовлетворительное состояние теплосетей. По словам председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация энергоремонтных, проектных, инжиниринговых компаний и производителей энергетического оборудования» Сергея Агафонова, проблема накапливалась годами.

«Достаточно сказать, что из-за многолетнего недофинансирования их средний износ превышает 70%. И если ситуацию с износом магистральных теплосетей в Петропавловске еще можно назвать контролируемой, то во внутриквартальных (или распределительных) теплосетях она, безусловно, критическая», – отметил эксперт.

По его словам, именно критическое состояние инфраструктуры требует срочных мер и значительных финансовых вложений.

Спасение за счет бюджета

Передача теплосетей государству сама по себе не гарантирует снижения аварийности и повышения качества услуг. По мнению Агафонова, без дополнительного финансирования ситуацию исправить невозможно.

«Только за счет дополнительных дотаций со стороны государства, но это не выход из ситуации: указанные "вливания" я полагаю вынужденными и невозвратными для государства, при этом истинный источник финансирования – тариф – так и останется необоснованно низким, а методика его формирования и последующего освоения – неэффективной и непрозрачной», – считает он.

Эксперт также обращает внимание на то, что качество теплоснабжения зависит не только от объема инвестиций.

«Что касается качества, то здесь мало инвестиций или высоких тарифов, необходима конкуренция, чего, к сожалению, в сфере теплоснабжения у нас никогда не было. Есть надежда, что инициированный Президентом Закон "Об использовании альтернативных источников энергии" в ближайшее время сможет придать импульс этому процессу», – отметил Агафонов.

Изменятся ли тарифы?

Несмотря на смену собственника, существенных изменений в тарифной политике эксперт не ожидает.

«Вероятнее всего на тарифах указанная передача сетей никак не отразится, поскольку сдерживание их роста, очевидно, продолжится. Как и сохранится существующая дифференциация тарифов по категориям потребителей – еще одна серьёзная проблема сферы теплоснабжения», – пояснил он.

Вместе с тем объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру, по его оценке, будет расти.

«Что касается инвестиций, то их объем, безусловно, вырастет, но они будут иметь, скорее, статус невозвратных дотаций, поскольку государство будет вынуждено сейчас, перед началом нового отопительного сезона, буквально спасать ситуацию», – подчеркнул эксперт.

Уже не исключение, а тенденция

По мнению Сергея Агафонова, ситуация в Петропавловске отражает не локальную проблему, а общие процессы, происходящие в энергетической отрасли Казахстана.

«Это уже не единичный случай, а тенденция, продолжившаяся после аналогичных прецедентов в Экибастузе и Павлодаре», – отметил он.

Эксперт считает происходящее тревожным сигналом для рынка.

«Это очень негативный сигнал для рынка: продолжающееся увеличение присутствия государства в экономике, на фоне призывов Президента к обратному!» – заявил Агафонов.

По его мнению, причина заключается в отсутствии системных реформ в отрасли.

«Пока не будет реформирована система тарифообразования в энергетике, пока мы всерьез не начнем относиться к развитию конкуренции в отрасли, пока будет сохраняться разрыв между ценой и ценностью энергоресурсов, указанный процесс, к сожалению, будет продолжаться, и государство будет вынуждено каждый раз спасать ситуацию. Вот главный вывод, который мы должны сделать из ситуации в Петропавловске», – резюмировал эксперт.

Таким образом, передача теплосетей Петропавловска государству может помочь избежать критических сбоев в предстоящий отопительный сезон, однако без глубоких изменений в системе тарифообразования и механизмах привлечения инвестиций подобные истории, по мнению специалистов, могут повториться и в других регионах страны.