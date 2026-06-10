Асаубаева заявила о сокращении зарплаты и попросила помощи у Токаева

Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Бибисара Асаубаева обратилась к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. После победы на престижном турнире Norway Chess-2026 спортсменка заявила о проблемах с финансированием подготовки к международным соревнованиям и сокращении выплат со стороны спортивных структур.

В опубликованном видеообращении Асаубаева напомнила, что является трехкратной чемпионкой мира по блицу и входит в число сильнейших шахматисток планеты.

По словам спортсменки, подготовка к турниру Norway Chess-2026 финансировалась за счет ее собственных призовых и средств семьи.

"Сборы перед этим важным турниром у меня проходили за мои личные призовые деньги и деньги моих родителей. Секундантам и аналитикам за этот турнир мы до сих пор не заплатили", – заявила шахматистка.

Жалобы на финансирование

Асаубаева отметила, что, несмотря на высокие результаты на международной арене, регулярно сталкивается с трудностями при взаимодействии со спортивными чиновниками.

По ее словам, премия за победу на чемпионате мира по шахматам составляет около 2 тысяч долларов, тогда как за олимпийское золото предусмотрено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.

Спортсменка также сообщила, что после прихода нового руководства Министерства туризма и спорта размер ее ежемесячных выплат был сокращен.

"После второй золотой медали чемпионата мира с 2023 года я получала зарплату по линии Минспорта в размере одного миллиона тенге. С приходом министра Мырзабосынова с 2025 года мне сократили зарплату в три раза", – говорится в обращении.

Отказ в поддержке через Sport Qory

Шахматистка рассказала, что перед турниром претенденток на мировую шахматную корону обращалась за финансовой поддержкой через фонд Sport Qory.

По ее словам, первоначально была одобрена лишь часть запрашиваемых средств, из-за чего секунданты работали дистанционно.

"Я была единственной шахматисткой, которая не смогла привезти секундантов на столь важное событие. Я заняла в турнире второе место", – отметила Асаубаева.

Позже, по ее словам, повторная заявка также была отклонена без объяснения причин.

Вопросы по государственной награде

Кроме того, спортсменка сообщила, что до сих пор не получила орден «Барыс» II степени, которым была награждена указом Президента 30 декабря 2025 года.

По словам Асаубаевой, она трижды приезжала в Астану для вручения награды, однако каждый раз церемония переносилась.

Также шахматистка заявила, что направила несколько обращений на имя Главы государства через систему eOtinish, однако ответа пока не получила.

"Впереди большие старты, сборы и много работы. Что мне делать, господин Президент?" – обратилась Бибисара Асаубаева к Касым-Жомарту Токаеву.

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Бибисара Асаубаева является одной из самых титулованных шахматисток Казахстана. В начале 2026 года она в третий раз в карьере завоевала золотую медаль чемпионата мира по блицу, а также стала победительницей престижного турнира Norway Chess-2026. В мировом рейтинге среди женщин она занимает пятое место.