Опасную электробытовую технику сняли с продажи в Семее

В Семее проверили крупные магазины, где продают электротовары и бытовую технику. Проверку провёл Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по области Абай.

В четырёх торговых точках специалисты выявили нарушения требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности низковольтного оборудования». Также были проблемы с маркировкой и информацией для покупателей.

Среди товаров, которые продавались с нарушениями, оказались сетевой фильтр SVC, фены Dreame AirStyle и Dreame Pocket, стайлер Shark FlexStyle, а также умная розетка Rubetek.

Выяснилось, что часть продукции не имела информации на государственном языке. В некоторых случаях данные были только на русском, а иногда обязательная информация отсутствовала полностью. Также у отдельных товаров не было всей необходимой маркировки по требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Кроме того, одна из партий техники продавалась без обязательной проверки соответствия требованиям безопасности.

По словам заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Бауыржана Касымова, особую обеспокоенность вызвал факт реализации одной из партий продукции без прохождения обязательной процедуры оценки соответствия.

"Подобные нарушения напрямую затрагивают права потребителей. Покупая электробытовую технику, граждане должны получать полную и достоверную информацию о товаре, его характеристиках, правилах эксплуатации и мерах безопасности на понятном для них языке", – отметил он.