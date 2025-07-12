В Талдыкоргане состоялось награждение победителей городского этапа традиционного национального конкурса "Мерейлі отбасы–2025", посвящённого укреплению семейных ценностей, передает BAQ.KZ.

В 12-й раз проводимое мероприятие собрало 22 семьи, из которых 12 прошли в финал. В финале 5 семей заняли призовые места, ещё 5 были отмечены поощрительными наградами.

Особенностью нынешнего конкурса стало уделение внимания семьям рабочих профессий в рамках "Года рабочих профессий" и семьям, активно продвигающим национальные традиции.

"Основная цель таких мероприятий подчеркнуть важность семейных ценностей, в том числе уважение к родителям, достойное воспитание детей и жизнь под одной крышей с гармонией. Такой семейный пример школа для молодёжи. Только тогда укрепляется основа семьи", - отметил аким города Ернат Бәзіл.

По итогам конкурса, первое место семья Болатхановых, за вклад в укрепление традиций, продвижение ценностей брака и формирование позитивного образа семьи среди молодёжи, второе место семьи Скаковых и Шаяхмет, третье место семьи Есенгабыловых и Умиргалиевых.

На областном этапе конкурса от города Талдыкорган выступят семьи Болатхановых и Скаковых.