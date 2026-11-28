В рамках 6-го пускового комплекса проекта построено 201 км газопроводов, установлены 4 газорегуляторных пункта и 44 шкафных газорегуляторных пункта.

Благодаря реализации проекта при активном участии Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» возможность подключения к природному газу обеспечена для 4 940 индивидуальных жилых домов. Кроме того, к газораспределительной сети смогут подключиться социальные и общественные объекты. В частности, предусмотрена газификация 1 школы, 5 детских садов, 2 медицинских учреждений, 4 спортивных секций.

Реализация проекта позволит улучшить условия проживания жителей микрорайонов Таугуль и Кунгей, развить городскую инфраструктуру и создать условия для обеспечения природным газом социальных объектов.

В 2026 году в Казахстане министерство энергетики реализует 40 проектов по газификации населенных пунктов. В текущем году ожидается, что доступ к природному газу получат еще около 36 тыс. человек.

До конца года уровень газификации населения достигнет 64,5%, доступ к газу получат 13,2 млн граждан.