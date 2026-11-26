5 тысяч мешков с песком: Алматы готовится к дождю 27 ноября
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В Алматы 27 ноября ожидаются осадки и усиление ветра. С 2:00 до 19:00 может выпасть от 13 до 16 мм осадков, а порывы ветра достигнут 13 м/с. Чтобы предупредить возможные подтопления, коммунальные службы подготовили спецтехнику и организовали дежурство 85 оперативных бригад.
По прогнозу «Казгидромета», ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.
В состав оперативных бригад входят 1 579 дорожных рабочих. Для предупреждения и устранения локальных подтоплений подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и около 5 тысяч мешков с песком.
В местах возможного скопления воды разместят ассенизаторские машины. Дополнительно наготове 200 комбинированных дорожных машин, среди которых 185 пескоразбрасывателей и 15 машин JetBroom.
Всего за сутки на улицы Алматы выходят 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. За состоянием и уборкой дорог следят круглосуточно, сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.
Осадки сохранятся и ночью 28 ноября. Днем температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.
Жителям и гостям Алматы рекомендуют учитывать погоду при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах. Водителям советуют выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и учитывать возможное ухудшение видимости.
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