5 тысяч павлодарских школьников исполнили кюй Ахмета Жубанова в день домбры

В Павлодарской области в честь Национального дня домбры состоялось масштабное духовно-культурное мероприятие. Около 5 тысяч школьников региона одновременно исполнили кюй Ахмета Жубанова «Би», отдав дань уважения национальному музыкальному наследию. Одновременное звучание тысяч домбр стало ярким символом преемственности поколений, любви к национальной культуре и сохранения духовных ценностей казахского народа.

В этом году праздник приобрёл особое значение, поскольку совпал со 120-летием со дня рождения выдающегося казахского композитора, учёного и одного из основоположников профессионального музыкального образования Казахстана Ахмета Жубанова.

В масштабной акции приняли участие коллектив комплекса «Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одарённых детей», областной Дворец школьников имени М. Катаева, организации дополнительного образования, а также учащиеся образовательных учреждений Павлодарской области.

«Для нас, преподавателей класса домбры, Национальный день домбры - праздник с особым смыслом и глубоким воспитательным значением. В этом году он стал ещё более значимым, ведь исполняется 120 лет со дня рождения Ахмета Жубанова. Его богатое творческое наследие вдохновляет нас бережно хранить лучшие традиции искусства игры на домбре и передавать их молодому поколению. Пусть любовь к национальной музыке живёт в сердцах наших детей, укрепляя их уважение к истории и культуре родной страны», - отметил заместитель руководителя комплекса «Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одарённых детей» по профильному обучению Даурен Куанов.

Масштабная акция стала ярким подтверждением того, что традиции казахского музыкального искусства бережно сохраняются и передаются молодому поколению. Национальный день домбры объединил тысячи школьников Павлодарской области вокруг уважения к национальной культуре, истории и богатому музыкальному наследию Казахстана.