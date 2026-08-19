Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов девяти государств. Церемония прошла во Дворце Независимости в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Верительные грамоты Главе государства вручили послы Молдовы, Вьетнама, Республики Корея, ЮАР, Словакии, Германии, Азербайджана, Словении и Намибии.

Акорда

Обращаясь к дипломатам, Президент подчеркнул, что Казахстан продолжит проводить миролюбивую внешнюю политику на фоне сложной геополитической ситуации.

«Мы убеждены, что мир должен восторжествовать, и будем делать все возможное для поддержания мира, безопасности и сотрудничества как в Центральной Азии, так и за ее пределами», – сказал Токаев.

Казахстан продолжит политику открытых дверей

Отдельно Глава государства остановился на привлечении иностранных инвестиций. По его словам, Казахстан намерен и дальше создавать благоприятные условия для зарубежного бизнеса.

«Мы намерены твердо и последовательно продолжать политику открытых дверей в отношении иностранных инвестиций», – отметил Президент.

Токаев также рассказал дипломатам о политических реформах в стране и предстоящих выборах в Курултай. По его словам, проводимые преобразования должны создать новые возможности для сотрудничества Казахстана с международным сообществом.

В завершение Президент подтвердил заинтересованность Астаны в дальнейшем развитии отношений со странами, которые представляют новые послы.