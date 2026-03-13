Соединённые Штаты усиливают своё военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта в регионе. Пентагон одобрил отправку десантной группы и экспедиционного отряда морской пехоты, который обычно включает несколько военных кораблей и около 5 000 морских пехотинцев, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Решение о переброске дополнительных сил принято в условиях растущей напряжённости вокруг региона и опасений срыва свободного судоходства. Часть войск уже начала прибывать на место, но точные даты и маршруты перемещения не раскрываются.

Напомним, что в последние недели ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после серии ударов, в том числе по объектам на территории Ирана, а также ответных атак Тегерана по израильской территории и позициям США в регионе.