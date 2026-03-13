5 тысяч военных направит США на Ближний Восток
США отправляют на Ближний Восток десантников и экспедиционный отряд морской пехоты.
Вчера 2026, 23:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Istockphoto.com
Соединённые Штаты усиливают своё военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта в регионе. Пентагон одобрил отправку десантной группы и экспедиционного отряда морской пехоты, который обычно включает несколько военных кораблей и около 5 000 морских пехотинцев, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Решение о переброске дополнительных сил принято в условиях растущей напряжённости вокруг региона и опасений срыва свободного судоходства. Часть войск уже начала прибывать на место, но точные даты и маршруты перемещения не раскрываются.
Напомним, что в последние недели ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после серии ударов, в том числе по объектам на территории Ирана, а также ответных атак Тегерана по израильской территории и позициям США в регионе.
