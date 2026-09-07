5 велосипедов разыграют среди участников книжного марафона

Столичные школьники и педагоги смогут не только расширить кругозор благодаря чтению, но и побороться за велосипеды. В Астане стартовал шестимесячный марафон «Читающая нация».

Первое мероприятие в рамках инициативы прошло в общеобразовательной школе №104. Марафон организован в рамках проекта «Зерделі ұлт» и направлен на формирование устойчивой культуры чтения среди учащихся и педагогов.

Кто может принять участие

К марафону присоединились учащиеся 6-10 классов и педагоги. Участники будут соревноваться по двум направлениям – «Читающая школа» и «Читающий педагог».

Проект рассчитан на шесть месяцев. За это время участникам предстоит прочитать 15 книг и пройти четыре этапа, которые объединят интеллектуальные задания и творческие испытания.

Всего сформируют 15 групп, в каждой из которых будут по три школьника и три педагога.

Что нужно будет делать

Участникам предстоит не просто прочитать предложенные книги, а разобраться в их содержании и научиться анализировать основные идеи произведений.

По каждой книге команды подготовят пять ключевых мыслей, а затем представят произведение в формате 5-7-минутной презентации.

Для этого можно будет использовать буктрейлеры, инфографику, дебаты и другие творческие форматы.

Кроме того, каждая команда подготовит по три проблемных вопроса на основе прочитанного произведения и покажет, как идеи книги можно применять в повседневной жизни и педагогической практике.

Какие призы ждут победителей

Особое внимание организаторы уделили мотивации участников.

По итогам марафона среди самых активных читателей разыграют пять велосипедов. Четыре из них получат школьники, еще один – педагог.

Организаторы рассчитывают превратить чтение не только в источник новых знаний, но и в возможность для участников проявить творческие способности, научиться аргументировать свою позицию и работать в команде.