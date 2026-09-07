5 велосипедов разыграют среди участников книжного марафона
Марафон «Читающая нация» продлится шесть месяцев и объединит школьников и педагогов вокруг общей цели – формирования устойчивой привычки к чтению.
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Столичные школьники и педагоги смогут не только расширить кругозор благодаря чтению, но и побороться за велосипеды. В Астане стартовал шестимесячный марафон «Читающая нация».
Первое мероприятие в рамках инициативы прошло в общеобразовательной школе №104. Марафон организован в рамках проекта «Зерделі ұлт» и направлен на формирование устойчивой культуры чтения среди учащихся и педагогов.
Кто может принять участие
К марафону присоединились учащиеся 6-10 классов и педагоги. Участники будут соревноваться по двум направлениям – «Читающая школа» и «Читающий педагог».
Проект рассчитан на шесть месяцев. За это время участникам предстоит прочитать 15 книг и пройти четыре этапа, которые объединят интеллектуальные задания и творческие испытания.
Всего сформируют 15 групп, в каждой из которых будут по три школьника и три педагога.
Что нужно будет делать
Участникам предстоит не просто прочитать предложенные книги, а разобраться в их содержании и научиться анализировать основные идеи произведений.
По каждой книге команды подготовят пять ключевых мыслей, а затем представят произведение в формате 5-7-минутной презентации.
Для этого можно будет использовать буктрейлеры, инфографику, дебаты и другие творческие форматы.
Кроме того, каждая команда подготовит по три проблемных вопроса на основе прочитанного произведения и покажет, как идеи книги можно применять в повседневной жизни и педагогической практике.
Какие призы ждут победителей
Особое внимание организаторы уделили мотивации участников.
По итогам марафона среди самых активных читателей разыграют пять велосипедов. Четыре из них получат школьники, еще один – педагог.
Организаторы рассчитывают превратить чтение не только в источник новых знаний, но и в возможность для участников проявить творческие способности, научиться аргументировать свою позицию и работать в команде.
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