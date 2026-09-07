В Египте телеведущую приговорили к смертной казни

Бывшую телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте по делу о незаконном производстве и хранении наркотиков. Об этом сообщает портал Masrawy. Еще девять подсудимых получили пожизненное заключение, семерых суд оправдал. Приговор пока не является окончательным и может быть обжалован.

Дело получило огласку в апреле 2025 года, когда правоохранители обнаружили в престижном районе восточного Каира подпольный цех по производству синтетических наркотиков. Он был замаскирован под частную квартиру. По данным Masrawy, полицейские изъяли не менее 750 кг наркотических веществ.

Сара Халифа ранее работала на телевидении Саудовской Аравии и Ирака, а затем вела собственную программу и открыла в Каире бьюти-студию. На ее страницы в соцсетях подписаны более 3 млн человек.