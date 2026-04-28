50 чешских компаний готовы к новым проектам в Казахстане
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил на бизнес форуме, проходящем в Астане, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что Казахстан является страной, доказавшей свою способность к трансформации и лидерству.
«Сегодня Казахстан - это не только мост между континентами, но и глобальный центр инноваций и стратегических инвестиций. Ваша страна действительно является самой стратегически важной в этом регионе», - сказал Андрей Бабиш.
Он подчеркнул, что присутствие в Казахстане является свидетельством активных контактов и глубокой истории сотрудничества между странами.
«Наши отношения построены на прочной основе взаимного уважения и успешного опыта реализованных проектов. Но мы здесь потому, что уверены - лучшее еще впереди. Наш интерес к Казахстану не носит временный характер - это долгосрочный стратегический приоритет.
Однако стратегия остаётся лишь словами, пока за ней не стоят люди. Чтобы воплотить эти планы в реальность, мы привезли с собой лучших экспертов», - сказал Бабиш.
Он также добавил, что считает, что двусторонние экономические отношения между Казахстаном и Чехией одними из наиболее значимых в Центральной Азии.
«Благодаря совместным усилиям нам удалось увеличить объемы взаимной торговли, а также расширить отрасли сотрудничества. Кроме того, вырос объем взаимных инвестиций. Все это ясно показывает, что наши страны связаны прочным экономическим партнёрством, что особенно важно в современных условиях».
Андрей Бабиш подчеркнул, что 50 чешских компаний готовы к новым проектам в Казахстане. Они представлены на бизнес-форуме.
