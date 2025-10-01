В Восточно-Казахстанской области уже почти два месяца ждут с таможни три тонны тканей. С 4 августа груз предприятия "Альприма", которое занимается пошивом формы для хоккеистов и воллейболистов, находится на складе временного хранения, несмотря на то, что все налоги и сборы оплачены, а документы оформлены, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ситуацию в своём депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Серика Жумангарина поднял депутат Айдос Сарым.

По словам мажилисмена, для предприятия это оборачивается срывом контрактов, угрозой невыплаты зарплат и потерей деловой репутации.

"Почему предприятие вынуждено простаивать? Малый бизнес не имеет запаса оборотных средств. Заказчики предприятия оплачивают заказы спустя 2-3 месяца после получения товара. Предприятие находит способы заранее закупить сырье, чтобы обеспечить загрузку производственных мощностей. Но вынуждено постоянно зависеть от таможенных органов", – выразил своё недоумение депутат.

Он подчеркнул, что подобные задержки стали нормой и превратились в "лототрон": одни грузы выпускают сразу, другие – неделями держат на складах, без прозрачных правил и четких сроков.

Парламентарий усмотрел в действиях таможенников коррупционный сговор, ведь уже при взятии образца инспектор видит, что товар не контрабандный, а груз при этом должен платно храниться у частной компании.

По словам Айдоса Сарыма, такие административные барьеры противоречат курсу Президента на поддержку малого и среднего бизнеса и цифровизацию таможенных процедур.

Сарым потребовал от Министерства финансов принять меры и обеспечить быстрый и прозрачный доступ отечественных производителей к импортному сырью, от которого зависит их работа.