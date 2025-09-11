50 гектаров водного фонда возвращены государству в Жамбылской области
Грубое нарушение водного законодательства пресечено.
В рамках национальной Концепции "Таза Қазақстан", направленной на формирование экологической культуры и повышение ответственности бизнеса за состояние природы, природоохранная прокуратура Жамбылской области провела проверку соблюдения водного законодательства, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки выяснилось, что на реке Аса, несмотря на установленные местными властями границы водоохранных полос, велась незаконная добыча полезных ископаемых. Эти действия привели к изменению русла реки и создали угрозу подтопления близлежащих населённых пунктов.
Благодаря своевременным актам прокурорского надзора и направленным уведомлениям, недропользователи были обязаны вернуть государству около 50 гектаров земель водного фонда. Акимат региона уже принимает меры по усилению контроля за водоохранными зонами и организует берегоукрепительные работы для предотвращения дальнейших экологических рисков.
По фактам выявленных нарушений водного и экологического законодательства к административной ответственности привлечены 11 недропользователей.
