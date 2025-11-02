50-летний водитель Range Rover погиб в Караганде, врезавшись в светофор
В результате сильного удара он получил травмы, несовместимые с жизнью.
В Караганде в ночь на 2 ноября произошла авария со смертельным исходом. На перекрестке улиц Крылова и Сейфуллина автомобиль Range Rover на большой скорости врезался в опору светофора, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.
По данным стражей порядка, за рулем находился 50-летний мужчина. В результате сильного удара он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В момент ДТП водитель был один в салоне.
"По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства аварии", — отметили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Полицейские призывают водителей быть внимательными за рулем и не превышать скорость, особенно в темное время суток и при плохих погодных условиях.
