50 мероприятий состоялось в рамках года «Алматы – Молодежная столица Тюркского мира»

В мероприятии приняли участие представители Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, а также делегаты государства-наблюдателя – Туркменистана.

Ранее, 21 мая 2025 года, в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште (Венгрия) Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Алматы станет Молодежной столицей тюркского мира 2025 года, переняв эстафету у азербайджанского города Ленькорани.

Это историческое событие стало признанием роли Алматы как одного из ключевых центров молодежного взаимодействия, диалога и реализации международных инициатив в пространстве тюркских государств.

Официальная церемония открытия статуса состоялась 18 августа 2025 года в рамках IV Международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств.

По информации минкультцры, в рамках реализации статуса «Молодежная столица Тюркского мира – 2025» проведено свыше 50 мероприятий различных форматов с общим охватом более 40 тысяч молодежи ОТГ. Наиболее крупными международными событиями в рамках года стали: 3-я Программа молодежного обмена, встреча молодых лидеров и предпринимателей, культурный фестиваль Turki Fest Almaty-2025, Международный фестиваль Жайдарман TURKI CUP-2025, III Генеральная​Ассамблея Молодежной​платформы ОТГ, Международный экологический хаб.

Особое внимание в рамках года Молодежной столицы было уделено поддержке молодежных инициатив, развитию волонтерского движения и расширению участия молодежи в общественной жизни.

В рамках церемонии состоялась официальная передача статуса Молодежной столицы Тюркского мира от Алматы узбекистанскому городу Хиве. Символическая передача ключа стала важным событием, отражающим преемственность молодежных инициатив, укрепление дружественных связей и развитие сотрудничества между государствами-членами Организации тюркских государств.