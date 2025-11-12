В Аксу выявлен скандал с закупкой недостроенных квартир для социально-уязвимых слоев населения, передает BAQ.KZ.

В этом году прокуратура города установила, что 24 квартиры, приобретённые отделом строительства для нуждающихся граждан, были фактически непригодны для проживания и находились в недостроенном состоянии.

По данным следствия, действия экс-руководителя отдела строительства нанесли государству ущерб свыше 50 миллионов тенге. Межрайонный суд города Аксу приговорил чиновника к двум годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, однако судебный акт пока не вступил в законную силу.

Вместе с тем, по акту надзора все выявленные нарушения были устранены, и очередники наконец получили долгожданное жильё.