50 млн тенге в никуда: В Аксу разоблачили махинации с социальным жильём
Долгожданное жильё превратилось в недострой.
В Аксу выявлен скандал с закупкой недостроенных квартир для социально-уязвимых слоев населения, передает BAQ.KZ.
В этом году прокуратура города установила, что 24 квартиры, приобретённые отделом строительства для нуждающихся граждан, были фактически непригодны для проживания и находились в недостроенном состоянии.
По данным следствия, действия экс-руководителя отдела строительства нанесли государству ущерб свыше 50 миллионов тенге. Межрайонный суд города Аксу приговорил чиновника к двум годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, однако судебный акт пока не вступил в законную силу.
Вместе с тем, по акту надзора все выявленные нарушения были устранены, и очередники наконец получили долгожданное жильё.
