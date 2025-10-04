Аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр, в котором ведутся работы по капитальному ремонту и модернизации, передаёт BAQ.KZ.

Сейчас здесь обновляются система вентиляции, инженерные коммуникации и электроснабжение, проводится капремонт урологического отделения и здания стационара. Кроме того, при поддержке компании "Казцинк" был отремонтирован и модернизирован гинекологический блок.

"С целью повышения качества медицинских услуг приобретается современное оборудование, в том числе видеоэндоскопические системы и компьютерный томограф. За счёт средств местного бюджета выделено 50 млн тенге, что позволило дополнительно оснастить урологическое, гинекологическое и травматологическое отделения на 100 койко-мест. Уверен, что это позволит значительно повысить качество обслуживания пациентов и эффективность работы врачей", — отметил глава региона.

Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что развитие сферы здравоохранения ВКО и впредь будет оставаться приоритетным направлением.

Отметим, что ремонтные работы в центре планируется завершить в первом квартале будущего года.