50 новых объектов придорожного сервиса построят в 2026 году

Фото: motor.kz

Вдоль туристических маршрутов в Казахстане продолжается развитие придорожной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства.

"Совместно с АО "КазАвтоЖол" и акиматами областей ведётся развитие придорожного сервиса. Для поддержки предпринимателей предусмотрено возмещение затрат на содержание объектов придорожного сервиса в размере 83 тысяч тенге", — отметил он.

По данным министерства, по итогам 2025 года из 1 421 объекта придорожного сервиса 1 322, или 93 процента, соответствуют Национальному стандарту. Также в 2026 году планируется строительство ещё 50 объектов придорожного сервиса

По его словам, новые объекты позволят улучшить инфраструктуру вдоль туристических маршрутов и повысить комфорт путешественников. 

