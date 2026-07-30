50 породистых телят исчезли с фермы: крупное хищение скота расследуют в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские расследуют уголовное дело по факту возможной растраты 50 голов крупного рогатого скота аулиекольской породы. Предварительный ущерб крестьянскому хозяйству «Темирлан» оценивается в 45 млн тенге. По данным следствия, с января по март телят могли систематически вывозить с территории хозяйства и продавать в различных населенных пунктах Акмолинской области.

Также проверяется информация о возможной реализации части животных через посредников. В рамках расследования установлены три человека, чья причастность к возможному преступлению сейчас проверяется. Полицейские устанавливают местонахождение пропавшего скота, каналы его сбыта и полный круг лиц, которые могли быть причастны к произошедшему. Досудебное расследование продолжается.

Окончательная правовая оценка действиям всех фигурантов будет дана по его итогам.