50 породистых телят исчезли с фермы: крупное хищение скота расследуют в Акмолинской области
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В Акмолинской области полицейские расследуют уголовное дело по факту возможной растраты 50 голов крупного рогатого скота аулиекольской породы. Предварительный ущерб крестьянскому хозяйству «Темирлан» оценивается в 45 млн тенге. По данным следствия, с января по март телят могли систематически вывозить с территории хозяйства и продавать в различных населенных пунктах Акмолинской области.
Также проверяется информация о возможной реализации части животных через посредников. В рамках расследования установлены три человека, чья причастность к возможному преступлению сейчас проверяется. Полицейские устанавливают местонахождение пропавшего скота, каналы его сбыта и полный круг лиц, которые могли быть причастны к произошедшему. Досудебное расследование продолжается.
Окончательная правовая оценка действиям всех фигурантов будет дана по его итогам.
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