50 рейсов в Китай в неделю: Казахстан усиливает роль авиационного хаба

Этим летом Air Astana планирует выполнять 50 рейсов в неделю в Китай - против 23 рейсов годом ранее. В 2026 году компания увеличила емкость на китайском направлении на 117%, а международный транзитный пассажиропоток в первом квартале вырос на 63%. Об этом сообщил главный исполнительный директор группы компаний Air Astana Ибрахим Жанлыел, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы авиакомпании, Air Astana расширяет международную маршрутную сеть, чтобы укрепить роль Казахстана как авиационного хаба между Востоком и Западом.

Компания наращивает частоты не только в Китай, но и в Индию, Центральную Азию, страны Кавказа и Европу.

"В 2026 году мы увеличили емкость на направлениях в Китай на 117%, в Индию - на 56%. Мы также добавляем емкости в Центральную Азию, на Кавказ и в Европу, чтобы соединять Восток и Запад", - сообщил Ибрахим Жанлыел.

Почти 100 рейсов по Центральной Азии

"Этим летом, имея 50 еженедельных рейсов в Китай против 23 годом ранее, а также почти 100 рейсов в неделю по Центральной Азии и 32 рейса в Европу, мы намерены укрепить позиции Казахстана как авиационного хаба", - сказал глава Air Astana.

Международный транзит вырос на 63%

По словам Ибрахима Жанлыела, расширение маршрутной сети уже отражается на транзитном пассажиропотоке.

В первом квартале 2026 года международный транзит Air Astana вырос на 63%. В марте показатель достиг 158%.

Жанлыел подчеркнул, что компания продолжает развивать сеть маршрутов из Астаны. За последние два года Air Astana запустила из столицы 10 направлений, а в этом году планирует добавить еще 6, включая Гуанчжоу и Ларнаку. В результате количество прямых международных направлений из столицы достигнет 27, еще два направления находятся на рассмотрении.