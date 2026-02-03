50 суток ареста за сталкинг: Предупреждение от МВД
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство внутренних дел Казахстана напомнило об ответственности за сталкинг, передает BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что личная жизнь и безопасность граждан защищены законом, а преследование и неоднократное навязчивое беспокойство являются преступлением.
– Повторные звонки, отправка сообщений, отслеживание через социальные сети, а также преследование человека против его воли являются сталкингом и наносят серьезный вред личной безопасности и психологическому состоянию.
Согласно статье 115-1 Кодекса Республики Казахстан за факты сталкинга предусмотрена строгая юридическая ответственность. В соответствии с данной нормой законодательства может быть назначен штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы на срок до 200 часов либо арест до 50 суток, – отметили в МВД.
Полицейские подчеркнули, что ответ "нет" другого человека должен соблюдаться безусловно.
– Если вы или ваши близкие столкнулись с преследованием, наблюдением или систематическим домогательством, не оставайтесь в стороне — незамедлительно обращайтесь по номеру "102" или в органы полиции, – призвали в МВД.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Налоговик в Актюбинской области получил штраф 67 млн тенге за попытку взятки