Министерство внутренних дел Казахстана напомнило об ответственности за сталкинг, передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что личная жизнь и безопасность граждан защищены законом, а преследование и неоднократное навязчивое беспокойство являются преступлением.

– Повторные звонки, отправка сообщений, отслеживание через социальные сети, а также преследование человека против его воли являются сталкингом и наносят серьезный вред личной безопасности и психологическому состоянию. Согласно статье 115-1 Кодекса Республики Казахстан за факты сталкинга предусмотрена строгая юридическая ответственность. В соответствии с данной нормой законодательства может быть назначен штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы на срок до 200 часов либо арест до 50 суток, – отметили в МВД.

Полицейские подчеркнули, что ответ "нет" другого человека должен соблюдаться безусловно.

– Если вы или ваши близкие столкнулись с преследованием, наблюдением или систематическим домогательством, не оставайтесь в стороне — незамедлительно обращайтесь по номеру "102" или в органы полиции, – призвали в МВД.