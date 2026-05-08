"Я просто сдалась": уроженка Алматы несколько лет не может получить ВНЖ в Казахстане

В последние годы требования к получению вида на жительство в Казахстане ужесточились, а сам процесс оформления документов стал заметно сложнее. Девушка по имени Анастасия, родившаяся в Алматы и ранее имевшая гражданство Казахстана, рассказала, что уже несколько лет не может оформить ВНЖ из-за бюрократических препятствий, постоянно меняющихся требований и необходимости заново собирать документы. Ее история вновь показала реальные сложности миграционной системы страны.

История иностранки, которая пыталась остаться в Казахстане

Анастасия поделилась в социальных сетях своей историей получения вида на жительство в Казахстане. По ее словам, после нескольких лет попыток и бюрократических трудностей она была вынуждена временно отказаться от этой идеи.

Девушка рассказала, что впервые подала заявление на постоянное проживание еще в 2023 году. В качестве основания она указала, что родилась в Алматы и ранее являлась гражданкой Казахстана.

"Я собрала все справки, прошла через все препятствия. Но мне отказали без объяснения причин. Возможно, подпись была непонятной, возможно, какой-то скан оказался неправильным - никто так и не объяснил", - рассказала Анастасия.

По ее словам, после отказа ей пришлось ждать целый год, чтобы подать документы повторно. За это время девушку также оштрафовали за отсутствие регистрации.

Анастасия пыталась объяснить участковому, что для иностранцев достаточно уведомления о прибытии, а не регистрации, однако, по ее словам, полицейский даже удивился отсутствию казахстанского удостоверения личности.

"Что бы я ни показывала, мне не верили. В итоге пришлось платить штраф", - рассказала она.

Постоянные изменения требований

В январе 2025 года девушка снова собрала пакет документов и подала заявление, однако столкнулась с новыми трудностями. Сначала ей сообщили, что нотариальное согласие устарело, хотя официального срока действия у документа не было. Затем выяснилось, что нужно повторно сдавать отпечатки пальцев.

По словам Анастасии, процесс дактилоскопии несколько раз переносился: то не работала база, то отсутствовали сотрудники.

Позже миграционная служба сообщила о новых требованиях. Теперь заявителям необходимо было предоставить "лист убытия" либо разрешение на проживание за рубежом, заполнить анкету по балльной системе, а также подтвердить знание казахского языка.

Девушка рассказала, что успешно сдала тест и получила уровень А2, однако затем требования снова изменились - уже требовался уровень В2. Кроме того, в Алматы, Астане и южных регионах страны временно прекратили прием заявлений на ВНЖ.

"Теперь нужно ехать на север, искать там квартиру и заново собирать документы", - говорит она.

В итоге Анастасия призналась, что устала от постоянных изменений и решила пока остаться в Казахстане в статусе трудового мигранта по РВП.

При этом девушка подчеркнула, что уважает законы и традиции страны и по-прежнему хочет жить в Казахстане, купить здесь жилье и строить свою жизнь именно здесь.

Какие правила действуют сейчас

Согласно действующим правилам, иностранцы, желающие постоянно проживать в Казахстане, должны сначала получить специальное разрешение, а затем оформить вид на жительство. Документы рассматриваются территориальными подразделениями полиции. Одним из главных условий является подтверждение платежеспособности заявителя.

Для получения разрешения необходимо предоставить заявление-анкету, иностранный паспорт, справку о несудимости, медицинские документы, подтверждение места проживания, фотографии и квитанцию об оплате госпошлины. Все иностранные документы должны быть переведены на казахский или русский язык и нотариально заверены.

С 2024 года обязательным требованием также стала дактилоскопическая регистрация.

В каких случаях могут отказать

В законодательстве предусмотрен ряд оснований для отказа в постоянном проживании. Разрешение не выдают иностранцам, предоставившим ложные сведения или поддельные документы, а также лицам, нарушавшим миграционное законодательство, представляющим угрозу национальной безопасности или причастным к экстремизму и терроризму.

Кроме того, если иностранец после получения разрешения находится в Казахстане менее 183 дней в течение любого 12-месячного периода, документ может быть аннулирован.

Читай также:

Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут мигранты

Органы нацбезопасности вправе не объяснять отказ иностранцам в ВНЖ – КС