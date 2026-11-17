Казахстан хочет стать для южнокорейских путешественников не просто точкой на карте, а полноценным туристическим направлением. Интерес к нашей стране уже проявила корейская компания Nordic Condor Korea, которая прежде специализировалась преимущественно на поездках в Европу. Теперь она рассматривает возможность продвижения Казахстана на своем рынке и даже предлагает открыть в Сеуле представительство Kazakh Tourism.

Перспективы сотрудничества обсудили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и генеральный директор Nordic Condor Korea Су Сан Пиль во время встречи в Астане.

Корейская сторона выразила заинтересованность в развитии туристических маршрутов в Казахстан. Изучив местный рынок, компания решила рассмотреть нашу страну в качестве нового направления для своих клиентов. Один из предложенных шагов – открытие в Сеуле представительства национальной туристической организации Kazakh Tourism.

Ербол Мырзабосынов, в свою очередь, подчеркнул значимость южнокорейского рынка для отечественной туристической отрасли. По его словам, Казахстану есть что предложить гостям из Кореи: от живописных природных ландшафтов и историко-культурного наследия до достопримечательностей Алматы и Астаны и возможностей горного туризма.

«Наша цель – широко представить туристический потенциал Казахстана, укрепить связи с корейскими туроператорами и увеличить число туристов, посещающих нашу страну. Поэтому мы готовы наладить сотрудничество с компанией Nordic Condor Korea», — заявил министр.

Интерес к Казахстану подтверждают и цифры. По данным Пограничной службы КНБ РК, в 2025 году страну посетили 50,9 тысячи граждан Южной Кореи. За первые девять месяцев 2026 года приехали еще 50 292 человека.

Теперь сторонам предстоит перейти от обсуждений к конкретике: определить направления совместной работы, порядок функционирования представительства и условия его финансирования.

Отдельно отмечается, что в случае реализации инициативы открытие офиса в Сеуле и его дальнейшая деятельность не потребуют дополнительных средств из государственного бюджета.