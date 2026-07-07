500 человек погибли от Эболы в ДР Конго

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 500 человек.

Как сообщает ABC News со ссылкой на местные власти, с момента объявления о вспышке 15 мая было зарегистрировано 1561 случай заболевания, в том числе 506 летальных исходов.

Агентство отмечает при этом, что сегодня работники, находящиеся на передовой борьбы с вирусом, пригрозили забастовкой из-за невыплаченных пособий и плохих условий труда. Associated Press писал, что работники больниц и других учреждений заявили, что с начала вспышки им не выплачивали пособия и что у них нет необходимых материалов для работы.

"Распространение вируса продолжает опережать меры реагирования", - сообщило Министерство здравоохранения ДРК в последнем отчете в воскресенье вечером.

Отмечается, что отсутствие одобренных вакцин или методов лечения от вируса Бундибуджо, который стал причиной последней вспышки лихорадки Эбола, усложняет меры по борьбе с ней. Более распространенный вирус Заир, от которого есть вакцина, стал причиной большинства из 16 вспышек этого заболевания в Конго за последние годы.