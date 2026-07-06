Без компромиссов: почему Кремль не пойдет на переговоры до 2027 года

Россия не планирует вступать в содержательный диалог по прекращению конфликта в Украине как минимум до февраля 2027 года. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Задержка связана с планами Москвы завершить захват Донецкой области до конца 2026 года.

В ходе непубличных контактов российская сторона дала понять США, что ждет от них давления на Киев ради масштабных уступок. По мнению украинских чиновников, Москва не готова к компромиссам, поэтому трехсторонние встречи с участием Вашингтона этим летом маловероятны. Желаемый сценарий Кремля — принуждение Украины к капитуляции на прежних российских условиях.

Параллельно FT отмечает резкий рост украинских ударов по тылам РФ. По данным аналитиков Rochan Consulting, только в мае дроны атаковали российские НПЗ рекордные 16 раз, а всего с начала 2026 года зафиксировано не менее 194 налетов. Интенсивность атак, поддержанная разведкой США и масштабированием производства БПЛА, серьезно перегружает российскую систему ПВО.