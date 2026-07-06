Убийство 11-летней девочки вызвало массовые протесты во Франции

Во Франции тысячи людей вышли на акции протеста, требуя от властей принять комплексный закон по борьбе с сексуальным насилием над детьми. Поводом стало изнасилование и убийство 11-летней Лианны, которое вызвало широкий общественный резонанс. Девочка пропала 29 мая в городе Флеранс на юго-западе страны. Спустя почти неделю ее тело обнаружили в заброшенном силосном бункере.

Как сообщают французские СМИ, главным подозреваемым стал 41-летний отец школьной подруги Лианны. Ранее его уже дважды обвиняли в изнасиловании ребенка, однако оба расследования не привели к судебному разбирательству. Феминистские организации и ассоциации по защите детей заявляют, что трагедия стала следствием системных проблем. Они требуют принятия единого закона, который охватывал бы профилактику преступлений, расследование, судебное преследование виновных и поддержку пострадавших.

По данным организаторов протестов, акции прошли примерно в 80 городах Франции, включая Париж, Тулузу, Дижон и Ажен. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее признал, что в этом деле имели место «очевидные сбои», которые подорвали доверие к государственным институтам. Министр юстиции Жеральд Дарманен назвал произошедшее «огромным провалом» и поручил прокурорам до 14 июля пересмотреть около 70 тысяч незавершенных дел, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Организаторы протестов рассчитывают, что общественный резонанс вокруг гибели Лианны заставит власти принять всеобъемлющий закон, направленный на борьбу с сексуальным насилием в отношении детей.