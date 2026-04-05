500 деревьев высадили в Жетысу в рамках акции «7 OZEN»
В субботнике приняли участие свыше 700 человек.
Вчера 2026, 03:51
Фото: Акимат области Жетысу
В Аксуском районе области Жетысу в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» прошла масштабная акция «7 OZEN», передает BAQ.KZ.
В мероприятии участвовали заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу Азамат Бейисбаев и аким района Берик Тынышбайулы. Вместе с жителями они присоединились к работам по очистке территории. В ходе акции проведена очистка береговой линии реки Аксу от мусора, организованы работы по озеленению, а также реализован комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки.
По данным организаторов, было задействовано свыше 700 человек и 17 единиц специализированной техники. Высажено 500 саженцев деревьев, в том числе 50 хвойных и 450 лиственных пород.
Параллельно работы по санитарной очистке и благоустройству проходят во всех населённых пунктах района.
