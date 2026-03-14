500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
В Карагандинской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры.
В 2026 году в регионе планируется обновить почти 500 километров дорог республиканского и областного значения, а также городские улицы и мосты. Работы направлены на повышение безопасности движения и развитие логистического потенциала области, передает BAQ.KZ.
Одним из ключевых проектов станет реконструкция автодороги Караганда – Жезказган. Эта магистраль протяжённостью 122 км имеет стратегическое значение для центральных регионов страны и соединяет Карагандинскую область с Улытау. Трасса была построена в 70-е годы и более полувека не проходила капитального ремонта.
Проект предусматривает расширение дороги до четырёх полос. Работы будут организованы по новому принципу: сначала построят две дополнительные полосы, после чего проведут ремонт существующего дорожного полотна. Такой подход позволит сохранить движение транспорта без организации объездов и минимизировать неудобства для водителей.
Финансирование одобрено за счёт займов Международного банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Реконструкцию трассы начнут в этом году и планируют завершить к 2029-му.
Средним ремонтом планируется охватить 84 км автодорог областного значения. В порядок приведут дорогу Каркаралы – Егиндыбулак – Буркитты.
В регионе также ведётся модернизация железнодорожной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках программы «Қазақстан Темир Жолы» и охватывает в области 14 объектов: десять вокзалов и четыре платформы.
Предусмотрено обновление зданий, инженерных сетей, залов ожидания и перронов, а также улучшение условий для пассажиров, включая маломобильных граждан.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности, навигации и комфорта.
На станциях Айса, Темиртау (Соцгородок), Сарышаган и Караганда-Сортировочная (чётная) работы по ремонту пассажирских платформ были завершены в конце прошлого года. В этом году будут установлены навесы и остановочные павильоны.
Продолжается обновление зданий вокзалов (Балхаш-2, Мойынты, Акадыр, Дария, Жарык, Жана Караганда, Караганда-Сортировочная (чётная), Мырза, Нура, Сарыбел). Завершить проекты планируют в этом году.
Ещё один важный инфраструктурный проект касается развития гражданской авиации. В Балхаше завершена реконструкция аэропорта, включая обновление аэродромной инфраструктуры и модернизацию оборудования.
С 1 июня планируется запуск субсидируемых авиарейсов в Астану и Алматы. В целом аэропорт сможет принимать больше рейсов, что будет способствовать развитию туризма и деловой активности на побережье озера Балхаш.
