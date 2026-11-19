В Шардаринском районе Туркестанской области открылся завод по глубокой переработке кукурузы ТОО «Казкрахмал». За год он сможет переработать 150 тысяч тонн сырья, работу здесь получили 500 человек.

Производство почти безотходное, кукурузу перерабатывают на 98%. Сначала завод будет выпускать модифицированный крахмал, глютен, экстракт, мезгу и другую продукцию. Когда он выйдет на полную мощность, ассортимент вырастет до 28 наименований, в том числе мальтодекстрина, патоки и сиропов для пищевой промышленности.

Чтобы заводу хватало сырья, в области постепенно расширяют посевы кукурузы и ставят капельное орошение. Для региона с нехваткой воды это особенно актуально, ведь кукурузе нужно гораздо меньше воды, чем рису.

На открытии побывал заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он напомнил, что последние три года Казахстан собирает больше 24 млн тонн зерна в год. По его словам, задача в том, чтобы не продавать зерно сырьем, а делать из него продукцию дороже.

«Сегодня в Казахстане действуют три предприятия глубокой переработки зерна общей мощностью 510 тыс. тонн в год. В этом году в Жамбылской области запущена первая очередь комплекса Fufeng Group мощностью переработки 500 тыс. тонн кукурузы в год», – отметил вице-премьер.

Еще четыре крупных проекта готовят в Акмолинской области, где их два, в Костанайской области и Астане.