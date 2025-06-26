В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан прошло важное заседание Координационного совета по обеспечению законности и борьбы с преступностью, приуроченное к Международному дню борьбы с наркотиками, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Правительства, депутаты Парламента, силовых ведомств, а также международные партнёры - ООН, ОБСЕ, ЦАРИКС, CADAP и дипломатические миссии США, Германии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Особое внимание уделялось проблемам нелегального оборота наркотиков и выработке совместных мер противодействия на национальном и международном уровнях.

Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что Казахстан усиливает антинаркотическую политику: ужесточается уголовная ответственность за организацию наркобизнеса, внедряются цифровые технологии для отслеживания каналов поставок и финансовых потоков, а также расширяется международное сотрудничество.

За последние пять лет объем изъятых синтетических наркотиков вырос в 100 раз - с 13 килограммов до 1,5 тонн. Только за 2025 год ликвидировано 9 организованных преступных группировок, перекрыто более сотни наркоканалов, из них 19 - международных. Задержания и конфискации сопровождались арестом наркодоходов на сумму свыше 10 миллиардов тенге.

Отмечена эффективная борьба с финансовыми преступлениями: заморожено более 50 тысяч дроп-счетов на сумму свыше 2,4 миллиарда тенге, пресечены схемы с использованием криптовалют.

Яркими примерами стали операции в Мангистау и Ұлытау - ликвидация мощных преступных групп и крупных наркоплощадок, включая международные сети с криптовалютными активами на миллионы долларов.

Впервые в Казахстане создана международная следственная группа по делу о крупном наркомаркете "Карбон" в Шымкенте совместно с DEA США. В результате раскрыта масштабная схема с 500 тысячами незаконных транзакций на 70 миллиардов тенге и арестованы 24 человека.

В своем выступлении Генеральный Прокурор Берик Асылов отметил, что по поручению Главы государства в стране реализуется системная антинаркотическая политика, основанная на ужесточении уголовной ответственности организаторов наркобизнеса, цифровизации механизмов выявления и пресечения наркоканалов, перекрытии финансовых потоков и расширении международного взаимодействия.

Также было объявлено об ужесточении наказания за производство наркотиков - вплоть до пожизненного заключения, и одновременно о смягчении мер для мелких участников, таких как "закладчики". Более 3,8 тысячи осужденных пересмотрены, многие уже освобождены или получили сокращение срока.

Особое внимание уделено реабилитации наркозависимых, профилактике среди молодежи и формированию "иммунитета общества к наркоугрозе". Местным исполнительным органам рекомендовано активизировать работу с МОН и МВД, привлекая к просветительским кампаниям блогеров, спортсменов и молодежные движения.

На заседании поощрены сотрудники спецслужб, а также международные и гражданские партнеры за вклад в борьбу с наркобизнесом. Приняты рекомендации по усилению международной координации, блокировке наркофинансов, расширению цифровых аналитических инструментов и профилактических программ.

Генеральная прокуратура подтвердила: работа будет продолжена системно — через межведомственное взаимодействие, современные технологии и глобальное партнёрство.