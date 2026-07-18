Безбилетник умер в поезде Атырау — Актобе: проводник попытался скрыть нарушение
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В пассажирском поезде сообщением Атырау — Актобе произошел инцидент. По предварительным данным, проводник попытался скрыть провоз безбилетного пассажира, оформив билет на его имя уже после того, как мужчина скончался в пути, сообщает Hronika.kz. По имеющимся данным, 44-летний мужчина сел в поезд без билета. Во время поездки ему стало плохо, и он скоропостижно скончался.
По информации издания, чтобы скрыть факт провоза безбилетника, проводник взял удостоверение личности умершего и оформил на его имя проездной документ. В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что 13 июля в филиале «Западный» было проведено служебное расследование. По его итогам в тот же день были расторгнуты трудовые договоры с двумя проводниками вагона и начальником поезда.
Кроме того, начальнику Актюбинского участка и инструктору производственного обучения объявили строгие выговоры. В отношении руководства филиала также пообещали принять дисциплинарные меры вплоть до увольнения. В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по факту скоропостижной смерти пассажира в поезде Атырау — Актобе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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