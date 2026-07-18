Казахстан впервые в июле отправил бензин в Россию — Reuters

Казахстан в июле впервые начал экспортировать автобензин в Россию. Первую партию топлива объемом около 1 тыс. тонн в середине месяца отправил нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Поволжье, сообщили изданию Reuters два источника в отрасли. По данным агентства, поставки начались на фоне острого дефицита топлива в России. Причиной стали внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, часть которых была остановлена после участившихся атак беспилотников.

Снижение производства бензина вынудило Москву искать дополнительные источники поставок, в том числе в Казахстане и Беларуси, а также импортировать топливо морским путем из Индии. Как утверждают источники Reuters, на переговорах между Казахстаном и Россией обсуждались поставки бензина с НПЗ «Конденсат» и Павлодарского нефтехимического завода в июле и августе. По информации одного из собеседников агентства, Павлодарский НХЗ также может начать отгрузки уже в этом месяце.

При этом пресс-служба НПЗ «Конденсат» и Министерство энергетики Казахстана оперативно не ответили на запрос Reuters о комментариях. Ранее Минэнерго Казахстана заявляло, что официального обращения от российской стороны о поставках бензина не поступало, однако ведомство готово рассмотреть такой запрос в случае его получения. Источники Reuters также сообщили, что одним из условий экспорта казахстанского бензина стали встречные поставки авиационного керосина из России.

В июле Казахстан, по их данным, получил около 9 тыс. тонн авиакеросина производства нефтеперерабатывающего завода «Татнефти». Импорт необходим на фоне роста международного авиационного транзита. НПЗ «Конденсат», расположенный в Западно-Казахстанской области, остается единственным казахстанским заводом, который в течение последнего года регулярно получал экспортные квоты на свободную продажу бензина.

В июле предприятию разрешено экспортировать более 24 тыс. тонн бензина АИ-92 и 4 тыс. тонн АИ-95. За первое полугодие 2026 года завод увеличил производство бензина до почти 129 тыс. тонн против 106 тыс. тонн годом ранее.