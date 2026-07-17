Артефакт из античного мира нашли в горах Туркестанской области

В Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке завершился очередной сезон археологических раскопок на городище Ушбастобе. Новые находки, сделанные учеными Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова совместно с музеем-заповедником «Ордабасы», позволили получить новые сведения о жизни государства Кангюй, существовавшего на территории современного Казахстана со II века до нашей эры по IV век нашей эры.

Во время раскопок археологи расчистили центральную часть цитадели древнего города. Исследователи обнаружили широкий коридор, разделявший укрепление на две части, а также несколько помещений с массивными каменными стенами. Среди наиболее интересных находок — каменная ритуальная чаша с остатками сгоревшего органического вещества. По мнению ученых, она использовалась в обрядах, связанных с культом огня. Кроме того, на керамических сосудах археологи выявили тамгаобразные знаки.

Одной из самых ценных находок стал фрагмент античного стекла. Как отметил руководитель экспедиции, профессор Александр Подушкин, подобный артефакт впервые обнаружен на этом памятнике почти за два десятилетия исследований. Предполагается, что стекло попало в регион благодаря торговым и миграционным связям населения Кангюя с сарматами и античным миром. Еще одной необычной находкой стало керамическое приспособление «шумек-сумак», предназначенное для ухода за младенцами. По словам исследователей, подобные предметы свидетельствуют о культурной преемственности между древним населением региона и традиционным бытом казахов.

Раскопки также подтвердили высокий уровень хозяйственного развития древнего поселения. Найденные жернова и зернотерки свидетельствуют о развитом земледелии, а остатки производственных объектов указывают, что жители Ушбастобе владели полным циклом добычи и выплавки железа. Изготовленные металлические изделия, по мнению ученых, поставлялись и в соседние регионы. Археологи считают, что совокупность масштабной каменной архитектуры, развитых ремесел, металлургии, а также ранее найденных элементов письменности подтверждает высокий уровень развития государства Кангюй.