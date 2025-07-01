51 больницу строят в Карагандинской области на деньги коррупционеров
В районах Карагандинской области строят 51 медобъект за счёт возвращённых активов.
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5,9 миллиарда тенге из Специального государственного фонда, сформированного за счёт возвращённых незаконно выведенных активов, направлены на завершение строительства 51 объекта здравоохранения в Карагандинской области, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщили в правительстве.
Медицинские учреждения возводятся в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.
Новые врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и медпункты появятся в Шетском, Актогайском, Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Осакаровском районах.
Цель – повышение доступности и качества медицинских услуг для жителей отдалённых населённых пунктов, а также:
- обеспечение шаговой доступности медпомощи;
- развитие профилактики и ранней диагностики;
- организация экстренного реагирования.
Нацпроектом в целом предусмотрено строительство 655 объектов по всей стране. Из них уже построены 480. Финансирование осуществляется за счёт республиканского бюджета и Специального фонда, куда поступают средства от возвращённых активов.
Ранее сообщалось, что 12 многопрофильных районных больниц откроют в Казахстане до конца года.
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