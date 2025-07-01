5,9 миллиарда тенге из Специального государственного фонда, сформированного за счёт возвращённых незаконно выведенных активов, направлены на завершение строительства 51 объекта здравоохранения в Карагандинской области, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщили в правительстве.

Медицинские учреждения возводятся в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" и будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Новые врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и медпункты появятся в Шетском, Актогайском, Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Осакаровском районах.

Цель – повышение доступности и качества медицинских услуг для жителей отдалённых населённых пунктов, а также:

обеспечение шаговой доступности медпомощи;

развитие профилактики и ранней диагностики;

организация экстренного реагирования.

Нацпроектом в целом предусмотрено строительство 655 объектов по всей стране. Из них уже построены 480. Финансирование осуществляется за счёт республиканского бюджета и Специального фонда, куда поступают средства от возвращённых активов.

Ранее сообщалось, что 12 многопрофильных районных больниц откроют в Казахстане до конца года.