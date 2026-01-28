По меньшей мере 51 человек погиб в результате сильных снегопадов, обрушившихся на Соединенные Штаты, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА

Об этом сообщает телеканал NBC News.



По информации изданияUSA Today, возраст жертв непогоды варьируется от 17 до 96 лет. Сообщения о погибших зафиксированы в штатах Канзас, Арканзас, Кентукки, Мичиган, Огайо, Южная Каролина, Нью-Джерси, Массачусетс, Миссисипи, Пенсильвания, Техас, Луизиана, Теннесси и Нью-Йорк.



Sky News со ссылкой на экспертов сообщает, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от этого зимнего шторма в США – $105-115 млрд.



Непогода затронула более 200 млн жителей страны, местами выпало более 50 см снега. Без электричества все еще остаются 500 тыс. потребителей. Из-за снежной бури с минувших выходных в стране были отменены тысячи авиарейсов.



По данным Национальной метеорологической службы США, на страну надвигается новый поток арктического воздуха, и в эти выходные в восточных штатах возрастает вероятность еще одной сильной зимней бури.