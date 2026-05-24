51 концерт «Халық әуені» по всей стране посетили около 20 тысяч зрителей

За три дня проект охватил 17 областей страны, а концертные программы посетили около 20 тысяч зрителей. В заключительный день выступления собрали порядка 7 тысяч человек.

В рамках тура ведущие творческие коллективы и известные деятели культуры представили жителям регионов лучшие образцы национального и современного искусства.

Концерты прошли не только в районных центрах, но и в моногородах и сельских населенных пунктах. Это позволило расширить доступ жителей регионов к концертным программам высокого художественного уровня.

В проекте приняли участие ведущие оркестры, хоровые, танцевальные, фольклорные, эстрадные и театральные коллективы страны, а также солисты национальных учреждений культуры. Концертные программы объединили разные направления искусства – от народно-инструментального и симфонического исполнения до хореографических постановок, мюзиклов, традиционной песни и современной эстрады.

В ряде регионов также прошли творческие встречи и мастер-классы с участием артистов. Такие форматы позволили не только представить концертные программы, но и расширить живой диалог между деятелями искусства и жителями регионов.

Проект «Халық әуені» направлен на повышение доступности культурных ценностей, популяризацию национального духовного наследия и укрепление культурных связей между регионами страны.