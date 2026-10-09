51 сеть и более 600 рыб: что нашли во время рейда на Зайсане

На озере Зайсан в области Абай нарушители попытались избавиться от улова и скрыться после того, как заметили дрон. Уйти им не удалось. Запись с воздуха помогла опознать браконьеров.

Рейд провела Специализированная природоохранная прокуратура области Абай в Кокпектинском районе. Проверки проходили на участках озера, где действует круглогодичный запрет на вылов рыбы.

51 сеть и более 600 рыб

Во время воздушного патрулирования дрон обнаружил 51 незаконно установленную сеть.

В них находилось более 600 рыб. Сети изъяли, а рыбу выпустили обратно в озеро.

С помощью того же дрона заметили 12 лодок и двух человек, которые, по данным прокуратуры, ловили рыбу на запрещенной территории.

Увидев дрон, нарушители выбросили в воду мешки с уловом и попытались уйти.

Дрон продолжил преследование и зафиксировал происходящее на видео. Эта запись позже помогла установить личности участников.

Впоследствии правоохранители изъяли мешки с сетями и рыбой, а также пять лодок.

Возбуждено уголовное дело

По факту незаконной добычи рыбных ресурсов возбуждено уголовное дело по статье 335 Уголовного кодекса.

Владельцев рыбацких лодок привлекли к административной ответственности по статье 383 КоАП.

Во время проверки выявили еще одно нарушение. Местные владельцы холодильных помещений хранили рыбные ресурсы без необходимого разрешения.

Два субъекта предпринимательства привлекли к ответственности по статье 463 КоАП.

В прокуратуре отметили, что проект «Воздушный патруль» позволяет контролировать труднодоступные участки акватории и выявлять нарушения, которые сложно заметить с берега.