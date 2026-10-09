51 сеть и более 600 рыб: что нашли во время рейда на Зайсане
Дрон выследил браконьеров на Зайсане и помог их опознать
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На озере Зайсан в области Абай нарушители попытались избавиться от улова и скрыться после того, как заметили дрон. Уйти им не удалось. Запись с воздуха помогла опознать браконьеров.
Рейд провела Специализированная природоохранная прокуратура области Абай в Кокпектинском районе. Проверки проходили на участках озера, где действует круглогодичный запрет на вылов рыбы.
51 сеть и более 600 рыб
Во время воздушного патрулирования дрон обнаружил 51 незаконно установленную сеть.
В них находилось более 600 рыб. Сети изъяли, а рыбу выпустили обратно в озеро.
С помощью того же дрона заметили 12 лодок и двух человек, которые, по данным прокуратуры, ловили рыбу на запрещенной территории.
Увидев дрон, нарушители выбросили в воду мешки с уловом и попытались уйти.
Дрон продолжил преследование и зафиксировал происходящее на видео. Эта запись позже помогла установить личности участников.
Впоследствии правоохранители изъяли мешки с сетями и рыбой, а также пять лодок.
Возбуждено уголовное дело
По факту незаконной добычи рыбных ресурсов возбуждено уголовное дело по статье 335 Уголовного кодекса.
Владельцев рыбацких лодок привлекли к административной ответственности по статье 383 КоАП.
Во время проверки выявили еще одно нарушение. Местные владельцы холодильных помещений хранили рыбные ресурсы без необходимого разрешения.
Два субъекта предпринимательства привлекли к ответственности по статье 463 КоАП.
В прокуратуре отметили, что проект «Воздушный патруль» позволяет контролировать труднодоступные участки акватории и выявлять нарушения, которые сложно заметить с берега.
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