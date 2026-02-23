51 тысячу кубометров снега вывезли из Астаны за ночь
Сегодня 2026, 11:16
150Фото: акимат Астаны
За минувшую ночь из Астаны на снежные полигоны вывезено более 51 тысячи кубометров снега и льда. Большегрузы совершили 3 154 рейса, передает BAQ.KZ№
Сегодня, 23 февраля в работе по очистке города от снега и наледи задействовано 1 946 единиц спецтехники и 3 041 дорожный рабочий.
Всего с начала зимнего сезона, по информации акимата, из города на снежные полигоны 390 584 рейсами вывезено 5 млн 787 тыс. 942 кубометров снега.
