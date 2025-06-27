Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на пятницу, 27 июня 2025 года, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, курс доллара США установлен на уровне 518,34 тенге за доллар, евро торгуется по 607,18 тенге, китайский юань оценивается в 72,29 тенге, а российский рубль - в 6,62 тенге.

Помимо официальных курсов, также стали известны средние значения валют, которые предлагают обменные пункты в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте. В Алматы доллар покупают и продают в диапазоне от 518 до 521 тенге, евро - от 605 до 610 тенге, а рубль - от 6,4 до 6,6 тенге. В Астане курс доллара варьируется от 517 до 523 тенге, евро - от 602 до 609 тенге, рубль - от 6,52 до 6,62 тенге. В Шымкенте обменники предлагают доллар по курсу от 518 до 521 тенге, евро - от 602 до 608 тенге, рубль - от 6,5 до 6,6 тенге.

Эти данные помогают гражданам ориентироваться в текущей ситуации на валютном рынке и принимать более взвешенные решения при обмене денег.